Sinochem International, Moody's conferma rating Baa1 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -hadi, con. Sinochem International è la prima società quotata subordinata a Sinochem Holdings (una delle principali imprese statali cinesi), ed è attiva nei settori della logistica chimica, della gomma, dei prodotti chimici, dei prodotti petrolchimici, della metallurgia e dell'energia."La conferma del rating riflette l'aspettativa di Moody's che Sinochem International manterrà la sua performance operativa stabile e il suo profilo finanziario a un livello appropriato per il suo rating nei prossimi 12-18 mesi. Ci aspettiamo anche il, Sinochem Holdings,", ha commentato Gerwin Ho, Lead Analyst di Moody's per Sinochem International.Il profilo di Sinochem International è supportato dal suo, dalle solide posizioni di mercato nelle sue principali aree di attività e da una solida esperienza nella gestione della transizione e della crescita del suo portafoglio di attività. Allo stesso tempo, è limitato dalla suadelle materie prime e dall'intensa concorrenza nei settori di mercato in cui opera, nonché dal suo moderato profilo finanziario.