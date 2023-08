Broadcom fiduciosa di ottenere approvazioni per acquisto VMware entro 30 ottobre

Broadcom

VMware

(Teleborsa) -, società tecnologica statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, continua a lavorare in modo costruttivo con le autorità di regolamentazione per l'acquisizione died è nelle fasi avanzate del processo per ottenere le restanti, che Broadcom ritiene sarannoLo si legge in una nota che segue l' approvazione da parta della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito dell'di VMware da parte di Broadcom.Ciòl'autorizzazione legale della fusione nell'Unione Europea, così come in Australia, Brasile, Canada, Israele, Sud Africa e Taiwan, e l'autorizzazione al controllo degli investimenti esteri in tutte le giurisdizioni necessarie. Negli Stati Uniti, i periodi di attesa pre-fusione Hart-Scott-Rodino sono scaduti e non vi è alcun impedimento legale alla chiusura ai sensi delle normative statunitensi sulle fusioni.