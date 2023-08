3M, Bryan Hanson sarà CEO del business health care dopo spin-off

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense, ha annunciato lada 3M. Hanson, che entrerà in 3M il 1 settembre come CEO dell'Health Care Business Group, arriva dal ruolo di Chairman di, un innovatore globale nel settore MedTech con un fatturato annuo di oltre 7 miliardi di dollari. In precedenza, è stato presidente del business Minimally Invasive Therapies die ha ricoperto numerosi ruoli esecutivi di crescente responsabilità presso Covidien."Siamo lieti che Bryan si unisca a noidella nostra attività di assistenza sanitaria e costruire un'azienda leader e indipendente nell'innovazione della tecnologia medica - ha affermato, CEO di 3M - La sua esperienza nel settore, la capacità di guidare la crescita e la comprovata esperienza nella costruzione di una cultura e di team forti avranno un impatto immediato".L'Health Care Business Group di 3M, con unnel 2022, è un leader diversificato nella tecnologia sanitaria con un portafoglio ampio e diversificato di marchi in segmenti attraenti del mercato finale, come la cura delle ferite, l'igiene orale, l'health care IT e filtrazione biofarmaceutica.3M ha inoltre annunciato che, una veterana del settore sanitario, ricoprirà l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della società sanitaria indipendente. Infine,è nominato presidente e CFO di 3M, a partire dal 1° settembre.