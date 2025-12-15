Milano
17:35
44.117
+1,39%
Nasdaq
20:25
25.127
-0,28%
Dow Jones
20:25
48.381
-0,16%
Londra
17:35
9.751
+1,06%
Francoforte
17:35
24.230
+0,18%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.42
Home Page
/
Notizie
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Health Care a Eurozona
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Health Care a Eurozona
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 dicembre 2025 - 10.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
crolla dell'1,51%, scendendo fino a 886,99 punti.
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto