Milano 16:00
43.862 +0,37%
Nasdaq 16:00
25.511 -0,68%
Dow Jones 16:00
48.810 +0,22%
Londra 16:00
9.691 -0,12%
Francoforte 16:00
24.361 +0,27%

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Health Care

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Health Care
Si posiziona sotto la parità il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 902,85 punti.
