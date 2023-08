AI, lo studio ILO: potrebbe aumentare i posti di lavoro e non distruggerli

(Teleborsa) - L’(AI) ha maggiori probabilità di aumentare i posti di lavoro piuttosto che distruggerne. È quanto sostiene un nuovo studio dell’(ILO). Lo studio – "" – suggerisce che la maggior parte dei lavori e delle industrie sono solo parzialmente esposti all’automazione e hanno maggiori probabilità di essere integrati piuttosto che sostituiti dall’ultima ondata di intelligenza artificiale generativa, come ad esempio. È quindi probabile che l’impatto maggiore di questa tecnologia non sia la distruzione di posti di lavoro, quanto piuttosto potenziali cambiamenti nella qualità dei posti di lavoro, in particolare l’intensità del lavoro e l’autonomia.Ilè risultato essere la categoria con la maggiore esposizione tecnologica, con quasi un quarto delle mansioni considerate altamente esposte e più della metà delle mansioni con un’esposizione di livello medio. In altri gruppi professionali – tra cui manager, professionisti e tecnici – solo una piccola parte delle mansioni è risultata altamente esposta, mentre circa un quarto presentava livelli di esposizione medi.Lo studio, di portata globale, documenta notevoli differenze negli effetti sui paesi a diversi livelli di sviluppo, legate alle attuali strutturee aiesistenti. Si scopre che ilneiè potenzialmente esposto agli effetti di automazione della tecnologia, mentre neiil rischio di automazione riguarda solo circa lo 0,4% dell’occupazione. D’altro canto, il potenziale di incremento è quasi uguale tra i paesi, suggerendo che con le giuste politiche in atto, questa nuova ondata di trasformazione tecnologica potrebbe offrire importanti benefici per i paesi in via di sviluppo.Lo studio rileva che i potenziali effetti dell’differiranno significativamente per, con più del doppio della quota di occupazione femminile potenzialmente interessata dall’automazione. Ciò è dovuto alla sovrarappresentanza delle donne nel lavoro d’ufficio, soprattutto nei paesi ad alto e medio reddito. Poiché i lavori d’ufficio sono stati tradizionalmente un’importante fonte di occupazione femminile man mano che i paesi si sviluppano economicamente, uno dei risultati dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe essere che alcuni lavori d’ufficio potrebbero non emergere mai nei paesi a basso reddito.Il documento conclude che glidell’IA generativa dipenderanno in gran parte da come verrà gestita la sua. Sostiene la necessità di progettare politiche che sostengano unaordinata, equa e consultiva. La voce dei lavoratori, la formazione professionale e un’adeguata protezione sociale saranno fondamentali per gestire la transizione. Altrimenti c’è il rischio che solo pochi paesi e operatori di mercato ben preparati traggano vantaggio dalla nuova tecnologia. Gli autori notano che “i risultati della transizione tecnologica non sono predeterminati. Sono gli esseri umani che stanno dietro la decisione di incorporare tali tecnologie e sono gli esseri umani che devono guidare il processo di transizione”.