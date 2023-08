Azimut, Equita lima target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 24,2 euro) ilsu, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, con l'aumento delle stime che è compensato dallo stacco del dividendo. Confermata la".Gli analisti hannoprevisto per il periodo 2023-2025 del 3% in media, portandolo a 436-444-457 milioni di euro, principalmente grazie a maggiori proventi netti sotto la linea operativa e minori costi.Viene fatto notare che, in occasione dei risultati del secondo trimestre 2023, Azimut aveva confermato le: utile netto FY23 a 450 milioni di euro in condizioni di mercato normali; raccolta netta FY23 tra 6-8 miliardi di euro (vs precedente stima di Equita a 4,8 miliardi di euro, ora 5,8 miliardi di euro).