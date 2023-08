Banca Valsabbina acquista l'11% di NYP Techfin tramite AuCap riservato

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, è(società del Gruppo Collextion) con l'come investitore industriale tramite un aumento di capitale riservato. Alla banca si affiancheranno, come previsto dal piano industriale, altri soggetti "apportatori di valore", si legge in una nota.NYP Techfin, una startup con sede nel Tecnopolo d'Abruzzo appartenente al Gruppo Collextion, ha sviluppato una piattaforma tecnologica sull'infrastruttura XF di Sistemi Informativi (an IBM Company) che permette la totale. Permette, in un unico workflow, la gestione dei crediti dalla loro nascita sino all'incasso includendo anche l'eventuale gestione giudiziale dell'incasso.La piattaforma,, ha concluso nuove cessioni per oltre 50 milioni di euro, contando su una base di oltre 100 cedenti. Le fatture processate ed attualmente in gestione sono 7.664, per un importo di 246.705.760 euro."Il recente ingresso nel capitale sociale di NYP Techfina valere su aree di business già presidiate da tempo - ha commentato, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina - La decisione di siglare questa partnership con il Gruppo Collextion giunge dopo anni di soddisfacente e sperimentata collaborazione. Siamo infatti convinti che la tecnologia e l'innovazione abbiano la possibilità di trasformare il settore finanziario, portando importanti vantaggi tangibili a supporto dell'economia reale".