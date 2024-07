SG Company acquista la maggioranza di KNOBS. Smart Capital entra con il 6%

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l'. L'operazione consentirà al fondo Smart Capital (holding di partecipazione finanziaria di tipo permanent capital) di cedere - dopo tre anni dal proprio ingresso nel capitale - la totalità delle quote di KNOBS e sottoscrivere un contestuale aumento di capitale riservato da parte di SG Company, diventando azionista di rilievo.Fondata nel 2014, KNOBS è una tech company, PMI innovativa, specializzata in. Grazie ad un team composto da professori universitari, ricercatori e specialisti di settore, la società si distingue per la sua capacità di offrire servizi che spaziano dalla consulenza alla progettazione e realizzazione di soluzioni software complesse end-to-end.L'acquisizione della quota di maggioranza di KNOBS rappresenta un'per SG Company in quanto l'attività dell'azienda andrà a valorizzare ed ampliare in modo sostanziale la linea di business del gruppo - così come presentato nel Piano Industriale 2024-2026, pubblicato a febbraio 2024 - relativa alla digital innovation.L'acquisizione del 52,50% del capitale sociale di KNOBS avverrà in due differenti step: dapprima, verrà acquisito il 51% e, in un secondo momento, il restante 1,50%. Il prezzo pattuito per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di KNOBS è pari a 1.061.600 euro. Al 31 dicembre 2023, KNOBS ha registrato i seguenti dati:di 1.395.249 euro;di 206.382 euro;(+debt/-cash) di -299.577 euro;di -68.369 euro.SG Company delibererà un, riservato a Smart Capital, per 738.600 euro, mediante l'emissione di 1.846.500 nuove azioni ordinarie al prezzo di 0,40 euro. A Smart Capital saranno inoltre cedute le n. 271.500 azioni proprie residue della società, al prezzo di 0,40 euro per azione. Al termine dell'operazione, che deve ricevere l'ok dell'assemblea, Smart Capital avrà unadi SG Company."Il contestuale ingresso di Smart Capital nella compagine sociale di SG Company tramite l'aumento di capitale a pagamento sopra descritto, in considerazione del valore di quota previsto - con un- e con un lock-up di 24 mesi, non solo rappresenta l'entrata di un nuovo stabile e primario investitore nel capitale sociale della società ma determina un importante riconoscimento del valore inespresso di SG Company e delle sue significative potenzialità di sviluppo", si legge in una nota.