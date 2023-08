Migranti, Ue "consapevole e preoccupata" per flusso in Italia

(Teleborsa) - "La Commissione è consapevole e continua a essere molto preoccupata per l'aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale e in particolare in Italia. La Commissione ha collaborato con le autorità italiane per contribuire a decongestionare l'hotspot di Lampedusa, in particolare attraverso l'assistenza di emergenza che consente il trasferimento aereo dei migranti vulnerabili dall'isola ad altre località del territorio italiano". Lo fa sapere una portavoce dell'esecutivo Ue spiegando che "la C"Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle 'autorizzate': il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà", dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico "È quello che è accaduto a Open Arms - prosegue - per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato a Carrara (il più lontano possibile per crudeltà), per un precedente salvataggio. È quello che sta succedendo anche alla nave di Sea-Eye a Salerno, multa e fermo per venti giorni".Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". Questa la replica sui social della premier Giorgia Meloni, che respinge al mittente l'accusa della segretaria del Pd Elly Schlein. "Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare - aggiunge -.