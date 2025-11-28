Trasporti, Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana

(Teleborsa) - Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini
segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno
, consapevole che nuove agitazioni sono state annunciate anche nelle prossime settimane con l’ormai consueta scelta del venerdì.
Salvini è determinato a limitare al massimo i disagi per i cittadini:
per questo sono allo studio una serie di soluzioni per conciliare in modo più ragionevole le esigenze di chi manifesta con il diritto alla mobilità degli italiani.
L’obiettivo è evitare che il Paese venga sistematicamente paralizzato
, soprattutto nei fine settimana. Lo rende noto il MIT.