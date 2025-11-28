Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 19:00
25.435 +0,78%
Dow Jones 19:00
47.716 +0,61%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

Trasporti, Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana

Economia
(Teleborsa) - Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno, consapevole che nuove agitazioni sono state annunciate anche nelle prossime settimane con l’ormai consueta scelta del venerdì. Salvini è determinato a limitare al massimo i disagi per i cittadini: per questo sono allo studio una serie di soluzioni per conciliare in modo più ragionevole le esigenze di chi manifesta con il diritto alla mobilità degli italiani.

L’obiettivo è evitare che il Paese venga sistematicamente paralizzato, soprattutto nei fine settimana. Lo rende noto il MIT.

