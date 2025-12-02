Milano 11:55
43.514 +0,59%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:55
9.738 +0,36%
Francoforte 11:55
23.752 +0,69%

Italia, Tasso disoccupazione in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Tasso disoccupazione in ottobre
Italia, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +6%, in calo rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,1%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```