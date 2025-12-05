Airbus, consegne in calo a novembre

(Teleborsa) - Airbus
ha consegnato 72 aerei a novembre
, raggiungendo quota 657 dall'inizio dell'anno, ha dichiarato venerdì il costruttore europeo.
Il conteggio di novembre è sceso rispetto ai 78 del mese precedente
e agli 84 di novembre dello scorso anno.
Il dato, che sottolinea un novembre debole
citato dal CEO di Airbus Guillaume Faury a seguito di un problema tecnico
, significa che il più grande costruttore di aerei al mondo dovrà consegnare un numero quasi record di 133 aerei a dicembre per raggiungere l'obiettivo di 790 unità per il 2025, recentemente rivisto al ribasso
.
L'aggiornamento dell'obiettivo di consegna degli aeromobili commerciali per il 2025 è giunto a seguito di un recente problema di qualità dei pannelli della fusoliera
da parte dei fornitori, che ha avuto un impatto sul flusso di consegne della Famiglia A320
.
Mercoledì, il costruttore di aerei ha ridotto del 4%
il suo obiettivo di consegne commerciali per l'intero anno, portandolo da circa 820 a "circa 790" velivoli, mantenendo però invariati i suoi obiettivi finanziari.
Airbus, infatti, ha mantenuto le previsioni finanziarie
fornite nei risultati dei primi nove mesi del 2025. L'azienda punta ancora a un EBIT rettificato di circa 7,0 miliardi di euro
e a un flusso di cassa libero prima dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi
.