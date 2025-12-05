Milano 10:43
Airbus, consegne in calo a novembre

(Teleborsa) - Airbus ha consegnato 72 aerei a novembre, raggiungendo quota 657 dall'inizio dell'anno, ha dichiarato venerdì il costruttore europeo.

Il conteggio di novembre è sceso rispetto ai 78 del mese precedente e agli 84 di novembre dello scorso anno.

Il dato, che sottolinea un novembre debole citato dal CEO di Airbus Guillaume Faury a seguito di un problema tecnico, significa che il più grande costruttore di aerei al mondo dovrà consegnare un numero quasi record di 133 aerei a dicembre per raggiungere l'obiettivo di 790 unità per il 2025, recentemente rivisto al ribasso.

L'aggiornamento dell'obiettivo di consegna degli aeromobili commerciali per il 2025 è giunto a seguito di un recente problema di qualità dei pannelli della fusoliera da parte dei fornitori, che ha avuto un impatto sul flusso di consegne della Famiglia A320.

Mercoledì, il costruttore di aerei ha ridotto del 4% il suo obiettivo di consegne commerciali per l'intero anno, portandolo da circa 820 a "circa 790" velivoli, mantenendo però invariati i suoi obiettivi finanziari.

Airbus, infatti, ha mantenuto le previsioni finanziarie fornite nei risultati dei primi nove mesi del 2025. L'azienda punta ancora a un EBIT rettificato di circa 7,0 miliardi di euro e a un flusso di cassa libero prima dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi.
