Marvell Technology, calo dei ricavi nel 2° trimestre nonostante spinta AI

Marvell Technology

(Teleborsa) -, azienda statunitense che vende una vasta gamma di chip e prodotti hardware, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 luglio 2023) conpari a 1,341 miliardi di dollari, 11 milioni di dollari al di sopra del punto medio della guidance fornita lo scorso 25 maggio e in calo rispetto ai 1,517 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.Laè stata di 207,5 milioni di dollari, o 0,24 dollari per azione, contro un utile di 4,3 milioni di dollari, o 0,01 dollari per azione, di un anno fa. L'è stato di 290,2 milioni di dollari, ovvero 0,33 dollari per azione diluita. Ilè stato di 112,5 milioni di dollari."Marvell ha registrato ricavi per il secondo trimestre superiori al punto medio delle previsioni e prevediamo che la crescita sequenziale dei ricavi accelererà nel terzo trimestre. Questa crescita è", ha affermato il"La domanda di applicazioni IA continua a rafforzarsi, portando le nostreprecedentemente delineato - ha aggiunto - La nostra strategia di concentrarsi sull'infrastruttura dati in una serie diversificata di mercati finali ci sta dando buoni risultati nonostante il contesto di un indebolimento dell'ambiente macro".Marvell Technology prevede per ildell'anno fiscale 2024: ricavi netti di 1.400 miliardi di dollari (+/- 5%); perdita per azione di 0,07 dollai (+/- 0,05 per azione); utile rettificato per azione pari a 0,40 dollari (+/- 0,05 per azione).