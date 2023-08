Merck ed Eisai interrompono studio per terapia contro cancro testa-collo

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ed Eisai, società farmaceutica giapponese, hanno annunciato cheche stava testando unadella testa e del collo, dopo che un'analisi provvisoria ha dimostrato che non è riuscita a prolungare la vita dei pazienti.In particolare, si tratta dello sulloche valuta KEYTRUDA, la terapia anti-PD-1 di Merck, più LENVIMA, l'inibitore multirecettore della tirosina chinasi (TKI) disponibile per via orale scoperto da Eisai, come trattamento di prima linea per i pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo recidivante o metastatico."Sebbene i risultati di sopravvivenza libera da progressione di questo studio siano stati incoraggianti, sfortunatamenteper i pazienti- ha affermato Gregory Lubiniecki, Vice President, Global Clinical Development presso Merck Research Laboratories - Applicheremo gli insegnamenti tratti da questo studio per contribuire a continuare a far avanzare la ricerca su questa combinazione".