Pfizer, risultati positivi dal farmaco per il cancro al polmone

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha annunciato i risultati di follow-up a lungo termine dello studio di fase 3 CROWN che valuta(lorlatinib, un inibitore dell'ALK di terza generazione, disponibile in Europa con il marchio LORVIQUA) rispetto a XALKORI (crizotinib) in soggetti connon a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato, positivo alla chinasi del linfoma anaplastico (ALK), precedentemente non trattato.Il 60% dei pazienti trattati con LORBRENA erarispetto all'8% nel braccio di trattamento XALKORI."Questi, poiché la maggior parte dei pazienti trattati con LORBRENA vive oltre i cinque anni senza progressione della malattia - ha affermato Roger Dansey, Chief Development Officer, Oncology presso Pfizer - Questi risultati sono un eccellente esempio dell'impegno di lunga data di Pfizer nella scoperta e nello sviluppo di scoperte scientifiche per i pazienti e supportano LORBRENA come standard di cura per il trattamento di prima linea delle persone con NSCLC avanzato ALK-positivo".Il, e si stima che negli Stati Uniti verranno diagnosticati 234.580 nuovi casi di cancro al polmone nel 2024. L'NSCLC rappresenta circa l'80-85% dei tumori polmonari, con tumori ALK-positivi che si verificano in circa il 3-5% dei casi di NSCLC. Circa il 25-40% delle persone con NSCLC avanzato ALK-positivo può sviluppare metastasi cerebrali entro due anni dalla diagnosi iniziale. LORBRENA è stato specificamente progettato e sviluppato da Pfizer per inibire le mutazioni tumorali che determinano la resistenza ad altri inibitori ALK e per penetrare la barriera ematoencefalica.