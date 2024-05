Merck acquisirà EyeBio per un massimo di 3 miliardi di dollari

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha stipulato un, società privata di biotecnologie focalizzata sull'oftalmologia. L'acquisizione include Restoret, un nuovo candidato late-phase per l'edema maculare diabetico e la degenerazione maculare neovascolare correlata all'età, nonché una pipeline preclinica mirata alle malattie della retina.Secondo i termini dell'accordo, Merck, attraverso una controllata, acquisirà tutte le azioni in circolazione di EyeBio per un, compreso un pagamento anticipato di 1,3 miliardi di dollari in contanti e ulteriori potenziali 1,7 miliardi di dollari in pagamenti per traguardi di sviluppo, normativi e commerciali. L'acquisizione è stata approvata all'unanimità dal board di EyeBio."Continuiamo a portare avanti la nostra strategia di sviluppo aziendale guidata dalla scienza per espandere e diversificare la nostra pipeline - ha affermato Dean Y. Li, presidente di Merck Research Laboratories - Il team EyeBio, sotto la guida di David Guyer e Tony Adamis, ha una. Unendo le nostre forze, miriamo ad avanzare con rigore e ad accelerare lo sviluppo della loro promettente pipeline di candidati mirati alle malattie della retina".