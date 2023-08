Nordstrom conferma guidance dopo trimestre oltre le attese

Nordstrom

(Teleborsa) -, catena statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conin calo dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale 2022 a 3,66 miliardi di dollari, rispetto a un calo dell'11,6% nel primo trimestre, riflettendo un miglioramento sequenziale delle vendite sia presso Nordstrom che Nordstrom Rack. I ricavi totali sono stati di 3,77 miliardi di dollariL'del 35% è diminuito di 20 punti base. L'è stato di 192 milioni di dollari, rispetto ai 202 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2022. L'è stato di 0,84 dollari, rispetto all'EPS di 0,77 dollari e all'EPS rettificato di 0,81 dollari dell'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 44 centesimi su ricavi per 3,65 miliardi di dollari."Abbiamo lavorato duramente per migliorare il nostro modello operativo e i nostri solidi risultati riflettono iprincipali per migliorare le prestazioni di Nordstrom Rack, aumentare la produttività delle scorte e garantire efficienza attraverso l'ottimizzazione della catena di fornitura", ha affermato ilLa società ha, che prevede una 53a settimana: calo dei ricavi, comprese le vendite al dettaglio e i ricavi delle carte di credito, dal 4,0 al 6,0% rispetto all'anno fiscale 2022, compreso un impatto negativo di circa 250 punti base dovuto al wind-down delle operazioni canadesi e impatto positivo di circa 130 punti base dalla 53a settimana; EPS rettificato compreso tra 1,80 e 2,20 dollari.