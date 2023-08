IEG chiude a +10,69% con ritorno all'utile e buyback

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -per(IEG), società quotata su euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, che ha chiuso la giornata odierna con un. Il titolo è schizzato al rialzo dopo che la società ha diffuso i risultati del primo semestre del 2023 Sul fronte dei ricavi, IEG ha registrato il risultato record per il gruppo sul primo semestre, mentre(risultato netto a 10,6 milioni di euro, in aumento di 16,3 milioni rispetto al medesimo periodo del 2022).Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato di daree disposizione di azioni proprie.