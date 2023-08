Merck, Commissione UE approva Keytruda per il cancro gastrico

Merck

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha annunciato che la, la sua immunoterapia di punta, per il trattamento dei pazienti affetti da"I pazienti nell'UE con diagnosi di cancro gastrico avanzato HER2-positivo si trovano ad affrontare una, sottolineando la necessità di ulteriori opzioni terapeutiche di prima linea per questi pazienti - ha affermato Scot Ebbinghaus, vice president, global clinical development presso Merck Research Laboratories - Con l'approvazione odierna di KEYTRUDA, siamo orgogliosi che i pazienti e gli operatori sanitari nell'UE avranno un'opzione che include l'immunoterapia per questa malattia difficile da trattare".