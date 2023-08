NN Group vola ad Amsterdam dopo primo semestre in crescita

NN Group

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie assicurative e di gestione patrimoniale dei Paesi Bassi, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unain aumento su base annua del 14,8% a 997 milioni di euro, riflettendo i maggiori contributi di Netherlands Non-life, Insurance Europe e Banking. Ilè aumentato al 201% dal 197% al 31 dicembre 2022, principalmente grazie a una forte OCG, in parte compensato dai flussi di capitale verso gli azionisti.Ilè aumentato del 24,5% a 1,40 miliardi di euro, rispetto a 1,12 miliardi di euro nella prima metà del 2022, riflettendo risultati migliori nella maggior parte dei segmenti. Ilè stato pari a 0,6 miliardi di euro."Con questi risultati, rimaniamo sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosistrategici e finanziari per il 2025, nonostante le sfide macroeconomiche in corso", ha commentato il CEO David Knibbe.Spicca il volo, che si attesta a 37,74 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 38,63 e successiva a quota 40,68. Supporto a 36,58.