SolidWorld vola in Borsa dopo rinuncia a seconda tranche di AuCap

(Teleborsa) - Corre a Piazza Affari Solid World Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, dopo che la società ha comunicato di non voler procedere all'esecuzione della parte residua (circa 2,5 milioni di euro) dell'aumento di capitale deliberato a novembre 2024, pari a complessivi 5 milioni di euro.

La decisione, ha spiegato l'azienda, è maturata in relazione alle attuali condizioni di mercato e a seguito di un'analisi complessiva degli obiettivi strategici e della struttura patrimoniale.

"La scelta tutela il valore della base azionaria attuale, evitando un'ulteriore diluizione del capitale e salvaguardando la quota relativa e il potenziale di crescita per gli azionisti esistenti, in particolare per i risparmiatori che già detengono azioni ordinarie - si legge in una nota -. Il gruppo conferma così la volontà di puntare su crescita organica, efficienza e valorizzazione delle attività già in portafoglio, favorendo un modello di sviluppo centrato sui risultati".
