Sesa accelera nel primo semestre 2026: ricavi a 1,6 miliardi e utile netto in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha approvato il resoconto intermedio di gestione
consolidato al 31 ottobre 2025, relativo al primo semestre dell’esercizio 2026
, chiudendo il periodo con una forte crescita di ricavi
e redditività
e un’accelerazione nel secondo trimestre.
Nel semestre
i ricavi
e altri proventi hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro
, in aumento dell’11,6% su base annua, mentre l’EBITDA
è salito a 114,4 milioni
, con una crescita dell’11,4%. L’utile netto reported
si è attestato a 34,4 milioni di euro
, in aumento del 19,4%, mentre l’utile netto adjusted ha raggiunto 49,6 milioni (+17,1%). Su base organica, la crescita dei ricavi è stata del 5,5% e quella dell’EBITDA del 6,0%.
Nel secondo trimestre
2026 si è registrata una netta accelerazione, con ricavi a 754,6 milioni
(+16%) ed EBITDA a 53,7 milioni (+16,6%), sostenuti in particolare dai segmenti ICT VAS, Digital Green VAS e Business Services. Il Digital Green VAS ha mostrato una crescita dei ricavi del 25,6%, beneficiando della domanda legata alla digitalizzazione e all’adozione dell’intelligenza artificiale
.
La posizione finanziaria netta reported
al 31 ottobre 2025 è pari a 119 milioni di euro di debito netto, in miglioramento rispetto all’anno precedente, nonostante investimenti per circa 140 milioni negli ultimi dodici mesi e distribuzioni tra dividendi e buyback per 35 milioni. Il patrimonio netto si è rafforzato a 501,9 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’annullamento di 157.522 azioni proprie
, pari all’1,03% del capitale, senza riduzione del capitale sociale.
Alla luce dei risultati e del buon andamento degli ordini, Sesa ha confermato la guidance
del Piano Industriale 2026-2027
, che prevede per l’esercizio al 30 aprile 2026 una crescita dei ricavi tra il 5% e il 7,5% e dell’EBITDA tra il 5% e il 10%.