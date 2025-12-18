Milano 11:14
Sesa accelera nel primo semestre 2026: ricavi a 1,6 miliardi e utile netto in crescita a doppia cifra
(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 ottobre 2025, relativo al primo semestre dell’esercizio 2026, chiudendo il periodo con una forte crescita di ricavi e redditività e un’accelerazione nel secondo trimestre.

Nel semestre i ricavi e altri proventi hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro, in aumento dell’11,6% su base annua, mentre l’EBITDA è salito a 114,4 milioni, con una crescita dell’11,4%. L’utile netto reported si è attestato a 34,4 milioni di euro, in aumento del 19,4%, mentre l’utile netto adjusted ha raggiunto 49,6 milioni (+17,1%). Su base organica, la crescita dei ricavi è stata del 5,5% e quella dell’EBITDA del 6,0%.

Nel secondo trimestre 2026 si è registrata una netta accelerazione, con ricavi a 754,6 milioni (+16%) ed EBITDA a 53,7 milioni (+16,6%), sostenuti in particolare dai segmenti ICT VAS, Digital Green VAS e Business Services. Il Digital Green VAS ha mostrato una crescita dei ricavi del 25,6%, beneficiando della domanda legata alla digitalizzazione e all’adozione dell’intelligenza artificiale.

La posizione finanziaria netta reported al 31 ottobre 2025 è pari a 119 milioni di euro di debito netto, in miglioramento rispetto all’anno precedente, nonostante investimenti per circa 140 milioni negli ultimi dodici mesi e distribuzioni tra dividendi e buyback per 35 milioni. Il patrimonio netto si è rafforzato a 501,9 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’annullamento di 157.522 azioni proprie, pari all’1,03% del capitale, senza riduzione del capitale sociale.

Alla luce dei risultati e del buon andamento degli ordini, Sesa ha confermato la guidance del Piano Industriale 2026-2027, che prevede per l’esercizio al 30 aprile 2026 una crescita dei ricavi tra il 5% e il 7,5% e dell’EBITDA tra il 5% e il 10%.
