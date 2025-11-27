Ferrari Group conferma guidance dopo ricavi in crescita del 6,1% nel terzo trimestre

Ferrari Group

(Teleborsa) -, società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, ha generato undi 263,4 milioni di euro nei, in crescita del 3,7% su base reported o del 4,7% a cambi costanti. Questa solida crescita del fatturato è stata raggiunta nonostante la stagionalità più debole nel terzo trimestre, con un'attività prevista in accelerazione nel quarto trimestre. I risultati sono stati particolarmente positivi nel contesto dell'andamento contrastante del settore del lusso, che ora mostra i primi segnali di ripresa, spiega la società.Neldel 2025, il fatturato è aumentato del 6,1% (pari a 5 milioni di euro) su base annua a cambi costanti, mentre la crescita reported del 3,5% (pari a 2,8 milioni di euro).Ferrari Group segnala una crescita costante in, dove il fatturato del trimestre è aumentato del 5,3% a 49,4 milioni di euro, trainato principalmente dalla dinamica positiva in Francia e Germania. L'ha registrato un calo del fatturato dell'11,7% su base annua nel terzo trimestre, dovuto principalmente alla persistente debolezza in Cina.hanno registrato una crescita del fatturato del 9,0% su base annua, raggiungendo quasi 12 milioni di euro nel terzo trimestre.Il Gruppo ha ribadito le sue: crescita del fatturato in linea con l'esercizio 2024; Margine EBITDA rettificato al 26,5%; investimenti ordinari stabili (esclusi canoni di leasing e nuovi progetti); distribuzione di dividendi superiore al 40%.