Milano 9:41
43.260 +0,30%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:40
9.698 +0,06%
23.820 +0,40%

Ferrari Group conferma guidance dopo ricavi in crescita del 6,1% nel terzo trimestre

Finanza, Trasporti
Ferrari Group conferma guidance dopo ricavi in crescita del 6,1% nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Ferrari Group, società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, ha generato un fatturato di 263,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, in crescita del 3,7% su base reported o del 4,7% a cambi costanti. Questa solida crescita del fatturato è stata raggiunta nonostante la stagionalità più debole nel terzo trimestre, con un'attività prevista in accelerazione nel quarto trimestre. I risultati sono stati particolarmente positivi nel contesto dell'andamento contrastante del settore del lusso, che ora mostra i primi segnali di ripresa, spiega la società.

Nel terzo trimestre del 2025, il fatturato è aumentato del 6,1% (pari a 5 milioni di euro) su base annua a cambi costanti, mentre la crescita reported del 3,5% (pari a 2,8 milioni di euro).

Ferrari Group segnala una crescita costante in Europa, dove il fatturato del trimestre è aumentato del 5,3% a 49,4 milioni di euro, trainato principalmente dalla dinamica positiva in Francia e Germania. L'Asia ha registrato un calo del fatturato dell'11,7% su base annua nel terzo trimestre, dovuto principalmente alla persistente debolezza in Cina. Nord America e Brasile hanno registrato una crescita del fatturato del 9,0% su base annua, raggiungendo quasi 12 milioni di euro nel terzo trimestre.

Il Gruppo ha ribadito le sue previsioni per l'esercizio 2025: crescita del fatturato in linea con l'esercizio 2024; Margine EBITDA rettificato al 26,5%; investimenti ordinari stabili (esclusi canoni di leasing e nuovi progetti); distribuzione di dividendi superiore al 40%.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
Condividi
```