HP abbassa le stime per EPS 2023 su debolezza mercato

HP

(Teleborsa) -, storica azienda statunitense attiva nel campo dei PC e delle stampanti, ha registrato undelpari a 13,2 miliardi di dollari, in calo del 9,9% (-7,4% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato diè stato di 8,9 miliardi di dollari, in calo dell'11% su base annua (-8% a valuta costante) con un margine operativo del 6,6%, mentre il fatturato diè stato di 4,3 miliardi di dollari, in calo del 7% su base annua (-5% a valuta costante) con un margine operativo del 18,6%."Abbiamo realizzato un solido trimestre di crescita sequenziale, combinando una forte innovazione con un'esecuzione disciplinata per guadagnare una quota di mercato redditizia dei PC e raggiungere il nostro obiettivo di EPS rettificato - ha affermato, Presidente e CEO di HP - Anche se ci aspettiamo un altro trimestre di crescita sequenziale nel quarto trimestre, ile di conseguenza stiamo moderando le nostre aspettative".L'del terzo trimestre è stato di 0,76 dollari, in calo rispetto a 1,08 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra della prospettiva precedentemente fornita da 0,61 a 0,71 dollari. L'EPS rettificato del terzo trimestre è stato di 0,86 dollari, in calo rispetto a 1,03 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente e nell'ambito delle previsioni precedentemente fornite da 0,81 a 0,91 dollari.Per l', HP stima che l'EPS sia compreso tra 2,95 e 3,07 dollari e che l'EPS rettificato sia compreso tra 3,23 e 3,35 dollari (al di sotto delle aspettative precedenti per 3,30-3,50 dollari).