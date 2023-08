Visibilia Editore, Ruffino e SIF Italia hanno insieme il 73,37%

Visibilia Editore

SIF Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha comunicato di avere ricevuto in data 4 agosto 2023, da parte degli azionisti Luca Giuseppe Reale Ruffino e, società quotata anch'essa su EGM e riconducibile a Luca Ruffino, comunicazione delda SIF Italia e Luca Ruffino, dellaIn particolare, SIF Italia ha 4.103.765 azioni (pari al 51,03%) e Luca Ruffino ha 1.796.983 azioni (pari al 22,34%). Congiuntamente hanno quindi il, mentre il restante 26,63% è in mano al mercato.La percentuale di SIF Italia e Ruffino che emerge da questa comunicazione della società è maggiore a quella resa nota questa mattina da, che è intervenuta percon l'evoluzione dell'azionariato di Visibilia Editore e le operazioni di internal dealing effettuate negli ultimi mesi, dopo aver accertato mancanza a parte degli azionisti in questo. Il dato comunicato da CONSOB, aggiornato al 17 luglio, era del 71,33%.