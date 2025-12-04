China Awards 2025, vent’anni di ponti tra Italia e Cina: premiate 30 eccellenze

(Teleborsa) - Dal 2005 a oggi, ihanno raccontato storie di impegno, innovazione e collaborazione tra Italia e Cina. La ventesima edizione, celebrata ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, ha premiato trenta protagonisti che hanno saputo trasformare le sfide in opportunità, rafforzando relazioni e costruendo ponti concreti e duraturi tra i due Paesi.La cerimonia dei China Awards, organizzata da Italy China Council Foundation – ICCF e MF - Milano Finanza, come da tradizione è stata divisa in due parti: il momento della assegnazione delle targhe seguito da un charity dinner che ha visto la partecipazione di una ampia platea composta da imprenditori, esperti e professionisti. Tra i protagonisti della serata il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Liu Kan, l’ex Ministro Giovanni Tria, il Presidente ICCF Mario Boselli, l’Editore e AD di Class Editori Paolo Panerai e Cheng Xuan, General Manager ICBC Milan e Vicepresidente ICCF."Nonostante la dualità di un Paese oggi diviso tra progetti straordinari e una crisi ancora in atto, la Cina è pronta a ripartire con nuovo slancio, diventando una piattaforma strategica per le nostre attività in Asia – ha dettoPresidente Italy China Council Foundation-ICCF -. I China Awards valorizzano chi, italiano o cinese, lavora ogni giorno per rafforzare le relazioni economiche tra i nostri Paesi, con laboriosità, intraprendenza e creatività. In questi venti anni abbiamo celebrato non solo i risultati dei premiati, ma anche la forza delle connessioni, della visione e dell’impegno. E al contempo guardiamo avanti, con entusiasmo e ambizione, verso i prossimi capitoli di collaborazione tra i nostri Paesi"."Nel celebrare il ventesimo anniversario dei China Awards, l’iniziativa conferma il suo ruolo di piattaforma imprescindibile per il dialogo economico tra Italia e Cina", ha affermato Paolo Panerai, Editore e Amministratore Delegato di Class Editori. «L’evento, promosso da Class Editori insieme a quella che un tempo era la Fondazione Italia Cina – oggi Italy China Council Foundation – si è affermato come un momento unico e strategico nelle relazioni tra i due Paesi. Riconoscere le aziende italiane e cinesi che operano con successo sui rispettivi mercati significa sostenere la crescita e consolidare un rapporto di collaborazione e fiducia tra i nostri popoli, in un anno che non celebra soltanto un anniversario importante, ma apre anche una nuova fase, proiettata verso i prossimi vent’anni di scambi e sviluppo condiviso".he, nell’ultimo anno, si sono distinte per impegno, visione strategica e capacità di costruire collaborazioni solide e innovative tra i due Paesi, contribuendo in modo esemplare allo scambio e alla cooperazione bilaterale.a cui si aggiungono i premi speciali: CAPITAL ELITE (Avv. Giovanni Pisacane - Founder & Managing Partner GWA Asia, Comau, Fidenza Village parte di The Bicester Collection, Otto Otto Baijiu / CAPITAL ELITE, Premio speciale HONG KONG SAR – Sustainability Mention Sanlorenzo), CREATORI DI VALORE (Chanteclair, Cube Labs, Retex China, Shanghai Promotion Center for City of Design), ECCELLENZA ITALIA (Canali, Comune di Faenza, NExT), GREEN ROAD (Italmatch Chemicals, LU-VE Group, Pacific Garment Group, Piovan), TOP INVESTORS (China Mobile International Italy, Flamma, Goglio, Grimaldi Group), VIA DELLA SETA (Amplifon, Consea Group, Fondazione Idis-Città della Scienza, Logwin Air + Ocean Italy, Serravalle Designer Outlet).Cinqueche per la prima volta ha visto anche la consegna di un Leone d’Oro-Premio speciale alla carriera in memoria del Re della moda italiana, Giorgio Armani. Per il loro ruolo di ponti tra Italia e Cina sono stati insigniti del Leone d’Oro l’Avvocato Carlo Diego D’Andrea, Managing Partner D’Andrea & Partners Legal Counsel, l’influencer Liang Shuang conosciuta come Lizsupermais e il violinista pluripremiato Simon Zhu. Il Leone d’Oro intitolato a Filippo Nicosia, il diplomatico italiano noto per il suo contributo significativo alle relazioni tra Italia e Cina scomparso prematuramente nel 2020, è stato assegnato all’Avvocato Francesco Brugnatelli, Name Partner dello Studio Ichino-Brugnatelli.