Nasce Mondadori Digital: dal 2026 scissione delle attività digitali e nuovo assetto del Gruppo

(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori
ha annunciato la costituzione di Mondadori Digital S.p.A.
, società interamente controllata dalla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore
, nella quale confluiranno, dal 1° gennaio 2026, le attività digitali oggi in capo a Mondadori Media
tramite una scissione infragruppo.
L’operazione mira a sostenere una fase di ulteriore crescita
degli asset digitali
e a rafforzare la leadership del Gruppo nel mercato digitale italiano, in coerenza con l’organizzazione che prevede una distinta perimetrazione gestionale delle aree Libri Trade, Libri Education, Retail, Media e Digital.
Mondadori Digital si configura come il primo editore italiano sui social media
e nel digitale
, con una fanbase
complessiva di 125 milioni di persone tra Italia ed estero e oltre 33 milioni di utenti unici mensili. Il perimetro comprende brand leader nei verticali food, benessere e lifestyle, oltre a soluzioni pubblicitarie e servizi MarTech.
Per l’esercizio 2025
, su base pro-forma, Mondadori Digital è attesa registrare ricavi per circa 85 milioni di euro
e un EBITDA Adjusted
superiore a 15 milioni
, grazie a un team di oltre 300 professionisti. La scissione avverrà in continuità di valori contabili e senza impatti sul bilancio consolidato, con un saldo netto pari a 38,7 milioni di euro.Andrea Santagata
assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Mondadori Digital, mantenendo l’incarico di Chief Innovation Officer del Gruppo, mentre Carlo Mandelli
sarà Presidente della nuova società.