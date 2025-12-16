Nasce Mondadori Digital: dal 2026 scissione delle attività digitali e nuovo assetto del Gruppo

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Ilha annunciato la costituzione di, società interamente controllata dalla capogruppo, nella quale confluiranno, dal 1° gennaio 2026, le attività digitali oggi in capo atramite una scissione infragruppo.L’operazione mira a sostenere una fase di ulterioredeglie a rafforzare la leadership del Gruppo nel mercato digitale italiano, in coerenza con l’organizzazione che prevede una distinta perimetrazione gestionale delle aree Libri Trade, Libri Education, Retail, Media e Digital.Mondadori Digital si configura come il primo editore italiano suie nel, con unacomplessiva di 125 milioni di persone tra Italia ed estero e oltre 33 milioni di utenti unici mensili. Il perimetro comprende brand leader nei verticali food, benessere e lifestyle, oltre a soluzioni pubblicitarie e servizi MarTech.Per l’, su base pro-forma, Mondadori Digital è attesa registrare ricavi per circae unsuperiore a, grazie a un team di oltre 300 professionisti. La scissione avverrà in continuità di valori contabili e senza impatti sul bilancio consolidato, con un saldo netto pari a 38,7 milioni di euro.assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Mondadori Digital, mantenendo l’incarico di Chief Innovation Officer del Gruppo, mentresarà Presidente della nuova società.