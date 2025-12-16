Milano 14:29
Nasce Mondadori Digital: dal 2026 scissione delle attività digitali e nuovo assetto del Gruppo

(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori ha annunciato la costituzione di Mondadori Digital S.p.A., società interamente controllata dalla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore, nella quale confluiranno, dal 1° gennaio 2026, le attività digitali oggi in capo a Mondadori Media tramite una scissione infragruppo.

L’operazione mira a sostenere una fase di ulteriore crescita degli asset digitali e a rafforzare la leadership del Gruppo nel mercato digitale italiano, in coerenza con l’organizzazione che prevede una distinta perimetrazione gestionale delle aree Libri Trade, Libri Education, Retail, Media e Digital.

Mondadori Digital si configura come il primo editore italiano sui social media e nel digitale, con una fanbase complessiva di 125 milioni di persone tra Italia ed estero e oltre 33 milioni di utenti unici mensili. Il perimetro comprende brand leader nei verticali food, benessere e lifestyle, oltre a soluzioni pubblicitarie e servizi MarTech.

Per l’esercizio 2025, su base pro-forma, Mondadori Digital è attesa registrare ricavi per circa 85 milioni di euro e un EBITDA Adjusted superiore a 15 milioni, grazie a un team di oltre 300 professionisti. La scissione avverrà in continuità di valori contabili e senza impatti sul bilancio consolidato, con un saldo netto pari a 38,7 milioni di euro.

Andrea Santagata assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Mondadori Digital, mantenendo l’incarico di Chief Innovation Officer del Gruppo, mentre Carlo Mandelli sarà Presidente della nuova società.
