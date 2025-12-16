Ena rafforza la presenza in Lombardia con due nuove acquisizioni

Ena

(Teleborsa) -(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'. Queste operazioni permettono al gruppo di consolidare la propria presenza nel Nord Lombardia e nell'area metropolitana di Milano, portando nel portafoglio oltre 110 nuovi condomini. Non sono stati forniti i dettagli finanziari delle operazioni.Con l'acquisizione della maggioranza di Luca Zambotto Srl, il fondatore Luca Zambotto continuerà a guidare l'azienda per garantire continuità gestionale e mantenere il legame consolidato con i condomini. Questa operazione potenzia ulteriormente la struttura operativa di Ena e il presidio sul mercato locale con la nuova sede a. Parallelamente, l'acquisizione di MGM Amministrazioni Srl consente a Ena di espandere la propria rete a. Sotto la guida di Francesco Viceconte, MGM garantirà continuità operativa e una rinnovata gestione condominiale, ottimizzando i processi e aumentando l'efficienza nella gestione dei patrimoni immobiliari."Queste acquisizioni rappresentano un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita - afferma l'- Rafforzando la nostra presenza sul territorio lombardo, siamo in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei condomini, attraverso una gestione moderna, trasparente e vicina alle esigenze dei clienti".