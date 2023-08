Improbabile ritorno alla "non inflazione" in Europa. Consumatori e imprese: resta situazione di difficoltà

(Teleborsa) - "I dati odierni sull'Indice dei prezzi al consumo indimostrano che l'si sta dimostrando difficile. Se da un lato ci aspettiamo che alcune componenti dell'inflazione, come i costi della logistica o dei materiali, si attenuino entro la fine dell'anno, dall'altro riteniamo improbabile un ritorno all'era della "non inflazione". La previsione di punti di inflessione precisi o di eventuali livelli di inflazione è un'attività difficile e non è al centro del nostro approccio di investimento". Ha commentato così, European Equities Portfolio Manager di Janus Henderson i dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo Eurostat sull'inflazione nell'Eurozona "Tuttavia – ha aggiunto l'analista –, data la rigidità dei mercati del lavoro, la tendenza alla delocalizzazione dell'industria manifatturiera e gli investimenti necessari per la, riteniamo che l'inflazione possa rimanere a livelli significativi ancora a lungo. Il ritorno di un'inflazione sottostante più sostenuta e quindi la fine dei tassi d'interesse a zero (cioè del denaro gratuito) dovrebbero giocare a favore della nostra, che si basa sull'individuazione di società con potere di determinazione dei prezzi e solide capacità di generare rendimento indipendentemente dalla leva finanziaria".Focus sull'Italia e sui dati pubblicati dall'Istat invece per le associazioni di categoria legate a distribuzione e consumatori. “I dati confermano il rallentamento dell’inflazione ma permane una situazione di difficoltà economica per le famiglie, confermata dalla debolezza dei consumi, in particolare per quanto riguarda i volumi di vendita del settore alimentare”, ha commentato Carlo, Presidente di. “Pur in un contesto economico complicato, manteniamo l’impegno sottoscritto in una lettera di intenti lo scorso 4 agosto con ile che ci vede al tavolo con l’obiettivo di giungere al protocollo su un ‘trimestre anti-inflazione’, sul quale auspichiamo si possa avere l’adesione anche da parte delledei beni di largo consumo per dare efficacia a questa iniziativa”, ha comunque assicurato Buttarelli.L’inflazione pesa sulle famiglie con lache registra al consumo un aumento del 9,4% che per lasale al 20,2%, con i prezzi che triplicano dal campo alla tavola e i produttori agricoli che chiedono un prezzo minimo che copra almeno i costi di produzione come prevede la legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni. E’ quanto emerge dall’analisi dallasui dati Istat sull’andamento dell’inflazione ad agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che registra un aumento per l’del 9,8%.Per, presidente dell', si tratta di "un calo insoddisfacente, con il contagocce. L'inflazione si abbassa ma troppo a rilento. Il raffreddamento dell'inflazione significa che i prezzi, pur se ad un ritmo inferiore, continuano lo stesso a salire nonostante abbiano oramai raggiunto livelli stellari, insostenibili per troppe famiglie. Inoltre, se quella tendenziale cala, quella su base mensile decolla dello 0,4%, facendoci tornare ai livelli del mese di aprile. Per trovare un balzo superiore bisogna risalire fino al mese di novembre 2022, quando si arrivò a +0,5%".“I dati Istat dimostrano come l’emergenza prezzi non sia finita – avvisa invece il presidente di Assoutenti,– I nuovi rialzi dei carburanti rischiano di avere nelle prossime settimane ripercussioni dirette sui prezzi al dettaglio, portando a rincari generalizzati per tutti i prodotti, a partire dagli alimentari. Per tale motivo ribadiamo la nostra richiesta al Governo di intervenire sulle accise che gravano su benzina e gasolio in modo da calmierare i listini e incentivare la discesa dei prezzi al dettaglio in tutti i settori”.