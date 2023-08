VIMI Fasteners, ricavi e redditività in aumento nel 1° semestre

VIMI Fasteners

(Teleborsa) -ha chiuso il semestre al 30 giugno condi Euro, con unrispetto al primo semestre dell’anno precedente, trainati dal record di backlog ordini rilevato alla fine dell’esercizio 2022 e dalla neo acquisita Filostamp.Ildel Gruppo al 30 giugno 2023, con scadenza entro il 31 dicembre 2023 ed al netto del fatturato realizzato nel primo semestre dell’anno, ammonta a 26,8 milioni di Euro, rispetto a 24 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2022.(al netto di non recurring costs relativi principalmente all’operazione di acquisizione di Filostamp Srl) è pari a 4,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 2,4 milioni di Euro rilevati al 30 giugno 2022 (+71,8%). Il semestre si chiude pertanto con un risultato positivo ed in miglioramento rispetto all’anno precedente.Al 30 giugno 2023 il livello diammonta a 26,6 milioni di Euro, rispetto ai 14,1 milioni di Euro rilevati al 31 dicembre 2022.