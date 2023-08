Wall Street parte positiva dopo dati macro sopra attese

Salesforce

(Teleborsa) -, complici anche una serie di, come quello sulle, che sono cresciute più delle attese dello 0,8% ed il, che misura l'inflazione, rimasto sotto controllo al 3,3%, in linea con le attese.Indicazioni contrastanti sono giunte invece dalalla vigilia della pubblicazione del Job Report: ihanno fatto un balzo del 217% a 75.151 posti , mentre lealla disoccupazione sono scese a sorpresa a 228mila unità , risultato migliori del consesus.Segnali positivi che, se venissero confermati domani dal rapporto sul mercato del lavoro,. La banca centrale americana, nell'ultimo anno, ha alzato il costo del denaro da da zero ad un range del 5,25-5,50%, il più alto in oltre 20 anni, ma.si prevede che rimarrà invariato a settembre.e prevede un upside dell'indice S&P 500, nel 2024, sino a 4.700 punti dai 4,500 attesi per la fine di quest'anno. "Il mercato inizia ad anticipare eventuali tagli dei tassi della Fed se l’inflazione continua a tendere verso l’obiettivo della Fed”, afferma la banca d'affari elvetica.Sul fronte Corporate, da segnalare il balzo di, dopo che il gruppo di software ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi annuali, mentreha tagliato la guidance per l'anno in corso.L'indiceha avviato gli scambi a 34.998 punti, in rialzo dello 0,31%, mentre l'registra un piccolo incremento dello 0,18% a 4.522 punti. Positivo il(+0,29%) e l'(+0,26%).