Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Poco mossa in avvio la borsa di Wall Street, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.245 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.920 punti. Senza direzione il(+0,1%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,14%).Sul fronte di politica monetaria, il, ha dichiarato che i tassi potrebbero rimanere alti ancora a lungo.Tra i dati macro in agenda oggi, sono giunti segnali contrastanti dal mercato edilizio americano, con la crescita di nuovi cantieri e il calo dei permessi. Ieri è emerso che, negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione ad aprile sono calati più delle attese, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate in linea con il consensus. Infine la produzione industriale di aprile è diminuita leggermente più del previsto.