Wall Street consolida dopo vendite vigilia

(Teleborsa) -dopo il forte calo di ieri, sulla scia dellae della conseguente. Ansie che non si sono esaurite e che ancora assillano i mercati, quanto mai preoccupati per la, dopo che Moody's ha tolto la Tripla A.Trump ha definito la sua legge fiscale, votata dal Congresso, "una grande e bellissima legge", ma costerà 3.800 miliardi di dollari in più ai già enormi 36.200 miliardi di dollari di debito USA.Per tutta risposta ihanno toccato ierie si confermano oggi elevati al 5,116%, mentre il benchmark decennale oggi è salito al 4,599%.Sul, il dato sull'ha segnalato una -0,25 punti. Le, invece, sono scese di duemila unità, risutando ancheA New York non si registra una variazione significativa sulche si attesta sui valori della vigilia a 41.875 punti; l'continua la seduta a 5.854 punti, sui livelli della vigilia (+0,17%). Leggermente positivo il(+0,65%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,43%).