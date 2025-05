Wall Street debole guarda alla Fed. Focus su dazi e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per il commercio, delusi dal mancato annuncio, ma soprattutto preoccupati per quanto annunciato dal, ovvero tariffe del 100% sui film prodotti all'estero.Nel frattempo, già si guarda alla, in calendario a metà settimana, anche se non sono attese novità sul fronte dei tassi d'interesse. Gli addetti ai lavori esamineranno con attenzione le parole delper avere indizi sui prossimi sviluppi della politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.646 punti. In rosso il(-0,75%); come pure, in discesa l'(-0,79%).