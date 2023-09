Eni avvia la seconda tranche di buyback

Eni

la Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato che nei prossimi giorni, che fa seguito alla prima tranche di acquisti eseguita tra il 12 maggio e il 24 agosto 2023, dove sono state acquistate 62 milioni di azioni per 825 milioni di euro.Ilordinarie da acquistare durante la Seconda Tranche, che avrà una durata massima fino ad aprile 2024,(circa l’8% del capitale sociale) perLa finalità di questa tranche è di riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi, pertanto, le azioni proprie acquistate saranno annullate senza riduzione del capitale sociale.Come indicato nel Capital Markets Update del 23 febbraio 2023, Eni conferma il proprio programma di buyback per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi di euro entro la fine di aprile 2024.A Piazza Affari, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,78%.