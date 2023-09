Tassi d'interesse, De Guindos (BCE): "Siamo al rettilineo finale"

(Teleborsa) - Il vicepresidente della BCE Luis. Parlando ad un convegno presso l'Università Menendenz Pelayo di Santander, il numero due dell'Eurotower ha spiegato che, nonostante la "stretta molto forte" attuata dall'Istituto di Francoforte, ed i rendimenti dei titoli di stato sono saliti molto, ma gli Spread sono rimasti sotto controllo.De Guindos ha poi ammesso che, ha ribadito il banchiere, riferendosi a quelli dell'inflazione e del PIL, "e poi decideremo". Una affermazione che conferma che ogni opzione è aperta all'interno del Board e che riporta i focus sui dati macroeconomici in scita in questi giorni., pubblicato ieri, haben lontano dai picchi raggiunti nel 2022, ma ancora troppo elevato per la politica monetaria. Anche l'inflazione core, che esclude energia, cibo e tabacchi, viene stimata al 5,3%, in linea con il consensus.De Guindos ha anche definito. "So che l'aumento dei tassi si riflette sui mutui e i prestiti - ha sottolineato - ma è la forma in cui la banca centrale" contrasta"che è ilper la vita economica e sociale di un paese".Il vicepresidente ha poi ripercorso le vicende gli ultimi anni, affermando che, a partire dalla pandemia e anche dopo con le riaperture, che paragona al passaggio "dal congelamento al calore". In questa sotuazione, ha ricrdato -