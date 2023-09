Intred, accordo pluriennale per fornitura rete a Vodafone Italia

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha concluso un, per la fornitura in IRU (Indefeasible Right of Use, diritto d'uso esclusivo) di tratte di rete in fibra ottica di proprietà di Intred. L'operazione mira a collegare le torri della rete mobile di Vodafone in Lombardia. Il valore del primo lotto di fornitura è superiore aL'accordo strategico rientra nella più estesa collaborazione tra Intred e primari operatori del settore, per l'nell'uso delle reti, in modo da valorizzare sempre più gli investimenti infrastrutturali sul territorio, si legge in una nota."Siamo entusiasti di annunciare l'inizio di una collaborazione strategica con un operatore importante come Vodafone Italia per sfruttare al massimo la nostra rete in fibra ottica ultraveloce - ha commentato l'- Questo accordo riveste particolare importanza poiché ci consente diinfrastrutturali che abbiamo effettuato negli ultimi anni".