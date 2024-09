Intred, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

Intermonte

Intred

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 16,50 euro) ilsu, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" dopo l' approvazione del Piano Strategico 2024-2027 e la pubblicazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2024.Gli analisti scrivono che il nuovo piano strategico di Intred si concentra sullaattraversochiave: l'espansione della rete FTTH generatrice di cassa, il miglioramento del posizionamento di mercato tramite l'acquisizione di Connecting Italia e la diversificazione dei flussi di entrate tramite investimenti in data center.La, affrontata efficacemente dal management, è la. I nuovi obiettivi EBITDA quadriennali, con un CAGR a due cifre, si basano prudentemente sul presupposto che nessuna scuola rimarrà cliente di Intred una volta conclusa la gara. Tuttavia, in uno scenario più ottimistico in cui il 100% delle scuole continua a essere cliente, il rialzo dell'EBITDA diventerebbe significativo dal 2027, fornendo un cuscinetto sostanziale per gli obiettivi aziendali."Il nuovo piano delinea una chiara traiettoria di sviluppo radicata nel business esistente, affrontando efficacemente le preoccupazioni del mercato in merito al completamento delle gare scolastiche e- si legge nella ricerca - In particolare, spicca l'opportunità data center, che non richiede esborsi CapEx significativi, è perfettamente sinergica con le operazioni di Intred e offre un'elevata visibilità dei ricavi a lungo termine, una forte redditività una volta raggiunta la saturazione della capacità e un IRR nei low 20s. Un, poiché la società detiene asset preziosi, come una rete proprietaria e una base di clienti consolidata e fedele, posizionandola vantaggiosamente in uno scenario di consolidamento del mercato".