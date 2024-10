ING Italia espande offerta di risparmio gestito con 100 nuovi fondi di Pictet AM

(Teleborsa) -ha siglato un, società di asset management del Gruppo Pictet, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria gamma di soluzioni ad oggi disponibile per i propri clienti. Sonodi Pictet AM che andranno ad arricchire le strategie d'investimento della banca digitale.In particolare, i clienti di ING,, potranno inserire nei loro portafogli le strategie azionarie tematiche distintive di Pictet AM. Questo permetterà agli investitori di diversificare i propri investimenti, rispetto alle strategie azionarie regionali e globali tradizionali, e di cogliere le interessanti opportunità offerte dai così detti "megatrend"."L'accordo con Pictet AM, di cui siamo orgogliosi, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della nostra strategia dedicata agli investimenti, che fa leva su trasparenza e personalizzazione dell'offerta, un servizio di consulenza dedicato per ogni singolo cliente e una customer experience sempre più accessibile, semplice e digitale", ha detto"Siamo lieti di avviare questa collaborazione con ING Italia, che ci permette di ampliare ulteriormente la nostra rete distributiva, mettendo a disposizione la nostra expertise trentennale nel campo degli investimenti tematici tramite un'ampia gamma di fondi azionari per i clienti di ING Italia, con l'obiettivo di offrire un servizio personalizzato, accessibile e trasparente", ha dichiaratoING è presente in Italia con unafinanziari,formati in partnership con SDA Bocconi. ING sta ora integrando la rete anche con profili senior per mirare a fasce più alte di clienti.