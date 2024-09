Intred, TP ICAP Midcap conferma Buy dopo nuovo piano strategico

Intred

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione, upside potenziale del 70%) e la(a) sul titolo, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo che il management di Intred ha presentato ieri a Milano il nuovo piano strategico 2024-2027 e i risultati del primo semestre 2024.Gli analisti scrivono che il gruppo mira a promuovere la crescita attraverso (i) investimenti nel core business (80 milioni di euro cumulativi) e (ii) l'incremento delle attività nei Data Center. In quest'ultimo caso, il management punta a interconnettere i Data Center con la propria rete in fibra ottica, con particolare attenzione alla tecnologia delle infrastrutture e non agli immobili (a differenza dei concorrenti), puntando a un IRR superiore al 20%. Entro il 2027, il management punta a un fatturato di 67-73 milioni di euro e a un margine EBITDA del 50%, circa 540 punti base in più rispetto al FY 2023. Questosarà guidato dal core business (connettività FTTH) e dall'ottimizzazione di Connecting Italia, con i Data Center che dovrebbero contribuire fortemente a partire dal 2027.Inoltre, in termini di investimenti, il management punta a investire circa 80 milioni di euro nell'orizzonte del piano strategico (di cui il 70% per l'espansione FTTH). Questo, a sua volta, farà peggiorare ulteriormente la posizione debitoria netta che, secondo il management, raggiungerà il suo picco nel 2025, per poi diminuire gradualmente grazie alla riduzione degli investimenti. "Nel complesso,e valutiamo positivamente la decisione del management di aumentare l'attività dei Data Centre", si legge nella ricerca.