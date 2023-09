BCE, Visco: "Vicini a livello in cui fermare tassi d'interesse"

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,, partecipando ad un evento dell'Ispi a Milano. Visco ha aggiunto che occorre essere"Per la- ha obiettato l governatore -, che ha altri obiettivi: mantenere i prezzi stabili e anche la stabilità finanziaria, magari con una Unione Europea più coesa".Visco ha spiegato che, nel percorso di inasprimento monetario,derivanti da tassi d'interesse troppo elevati ed ha affermato che ladei nostri portafogli. Il mercato ci sta sostenendo".ha affermato il numero uno della banca d'Italia, ricordando che "i tassi a medio termine sono abbastanza restrittivi" eParlando della fase di normalizzaizone, Visco ha affermato che itroppo rapidamente, secondo me,".Il governatore ha ricordato che, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, "c'è stata unae bisognava proteggere i più deboli. In alcuni Paesi europei, come per esempio Germania e Olanda, è scattato uned era inevitabile cercare di contenerlo molto rapidamente".