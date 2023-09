Cairo Communication, Equita lima target price e conferma Buy

Equita

Cairo Communication

RCS

(Teleborsa) -ha abbassato leggermente aper azione (da 2,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, confermando la" sul titolo. Le revisione del giudizio è arrivata dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre 2023 , complessivamente in linea con le attese.Dopo i conti, gli analisti hannoa 163 milioni di euro (ovvero +2% a/a o -1% rispetto alle stime precedenti). Per quanto riguarda, hanno ridotto l'EBITDA 2023/24 da 137/135 milioni di euro a 135/134 milioni di euro. Si aspettano che la Spagna confermi la sua resilienza nel 2023/24 (EBITDA cagr al 7%) grazie al potenziale di crescita sui mercati internazionali per Marca.Equita conferma la posizione positiva sul titolo perché: ladi RCS (EBITDA cagr 2019-22 of +14%) ha un interessante potenziale di crescita nel medio termine, grazie al Giro d'Italia in primis; laha registrato un EBITDA a +9% nel 2022 e si attende una ulteriore crescita del 7% medio nel 2023-24 grazie all'espansione dell'edizione digital internazionale di Marca; ilcon un EV/EBITDAaL 2023E di circa 3x, un PE di 6x e un dvd yield dell'8m4%, che risulta un buon supporto soprattutto in uno scenario di possibile normalizzazione dei tassi di interesse.