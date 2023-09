General Mills conferma guidance per intero esercizio

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha: vendite nette organiche aumenteranno del 3-4%; utile operativo rettificato aumenterà dal 4 al 6% a valuta costante; EPS rettificato aumenterà dal 4 al 6% a valuta costante. La comunicazione è arrivata in connessione alla partecipazione alla Barclays Global Consumer Staples Conference."Siamo entrati nell'anno fiscale 2024 con una, caratterizzato da un'inflazione moderata, dalla stabilizzazione delle catene di approvvigionamento e da un consumatore resiliente ma sempre più cauto", ha affermato, presidente e amministratore delegato di General Mills."Mentre ci muoviamo in questo, restiamo impegnati a mettere in pratica le nostre priorità chiave per quest'anno, ovvero continuare a competere in modo efficace, migliorare l'efficienza della nostra catena di fornitura e mantenere il nostro approccio disciplinato all'allocazione del capitale", ha aggiunto.