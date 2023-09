GVS, Equita lima target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati al 30 giugno 2023 e la revisione della guidance pe l'intero esercizio.Gli analisti hannodi ricavi del 2% a 428 milioni di euro, di EBITDA del 3% a 98 milioni di euro e di Adj EPS del 4% a 0,22 euro, confermando la NFP intorno a -350 milioni di euro.Sulsi aspettano che il destocking possa terminare, e questo dovrebbe accompagnarsi ai benefici delle riorganizzazioni industriali in atto, supportando quindi ilorganica dei ricavi dell'8% e a un EBITDA margin più allineato con la media storica (circa 25% nel 2024 e 27% nel 2025).