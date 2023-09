Gas Plus, utile semestrale balza a 39,8 milioni di euro

Gas Plus

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e il quarto produttore italiano di gas naturale, ha chiuso ildel 2023 conpari a 90,8 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie all'aumento delle produzioni di gas naturale e al favorevole livello degli scenari dei prezzi energetici.L'è pari a 41,9 milioni di euro (vs 9,1 milioni di euro del 1H22) grazie all'aumento delle produzioni di gas naturale e l'è pari a 39,8 milioni di euro (vs -6,9 milioni di euro del 1H22) per effetto della non debenza del contributo straordinario di solidarietà in Romania (21,6 milioni di euro)."Dopo la penalizzazione del risultato netto per l'esercizio 2022 a seguito di una sproporzionatache aveva portato il tax rate al 94%, il primo semestre 2023 dà pieno rilievo al salto di marginalità della divisione E&P del gruppo, potendo beneficiare delle nuove produzioni del progetto MGD in Romania, il primo dei due più importanti progetti del gruppo giunto alla messa in esercizio", ha commentato l'"Nonostante scenari di prezzi del gas più contenuti e meno volatili rispetto al 2022, puntiamo per l'a conseguire un margine operativo lordo prossimo a quello dell'esercizio precedente ein assenza di contributi straordinari sull’anno 2023 e per effetto della soppressione in Romania, già per l'anno 2022, del contributo straordinario relativamente alle nuove produzioni di gas, quali quelle del gruppo", ha aggiunto.