Le decisioni di FTSE Russell

Indici italiani, Fincantieri sostituisce Interpump nel FTSE MIB. Fiera Milano nel Mid Cap
(Teleborsa) - Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, sostituirà Interpump, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, nell'indice FTSE MIB, il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, l'indice FTSE MIB misura la performance dei 40 titoli azionari italiani più liquidi e capitalizzati e mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.

La nuova lista di riserva del FTSE MIB è composta da Interpump Group, Banca Generali, Pirelli e Avio, secondo quanto comunicato dal FTSE Russell, il gestore dell'indice. Le modifiche diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 dicembre 2025 (vale a dire da lunedì 22 dicembre 2025).

Nel FTSE Italia Mid Cap Index entrano Fiera Milano e Interpump Group, escono Dovalue e Fincantieri.

Nel FTSE Italia Small Cap Index entrano Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e Dovalue, esce Fiera Milano.

Nel FTSE Italia All-Share Index entra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Nel FTSE Italia Star Index entra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Nel FTSE Italia PIR PMI Index entrano Gas Plus, Interpump Group e Seco, escono Banca Sistema, Biesse e Fincantieri. Nel FTSE Italia PIR PMI All Index entrano Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, ETS Engineering and Technical Services, Interpump Group, Markbass e Piu Medical. Esce Fincantieri.
