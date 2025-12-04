Indici italiani, Fincantieri sostituisce Interpump nel FTSE MIB. Fiera Milano nel Mid Cap

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale,, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, nell', il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, l'indice FTSE MIB misura la performance dei 40 titoli azionari italiani più liquidi e capitalizzati e mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.Ladel FTSE MIB è composta da Interpump Group,, secondo quanto comunicato dal FTSE Russell, il gestore dell'indice. Le modifiche diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 dicembre 2025 (vale a dire da lunedì 22 dicembre 2025).Nelentrano, esconoe Fincantieri.Nelentranoe Dovalue, esce Fiera Milano.Nelentra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.Nelentra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.Nelentrano, Interpump Group e Seco, esconoe Fincantieri. Nelentrano Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna,, Interpump Group,. Esce Fincantieri.