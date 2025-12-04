Indici italiani, Fincantieri sostituisce Interpump nel FTSE MIB. Fiera Milano nel Mid Cap

(Teleborsa) - Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, sostituirà Interpump
, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, nell'indice FTSE MIB
, il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Coprendo circa l'80% della capitalizzazione di mercato nazionale, l'indice FTSE MIB misura la performance dei 40 titoli azionari italiani più liquidi e capitalizzati e mira a replicare le ponderazioni settoriali generali del mercato azionario italiano.
La nuova lista di riserva
del FTSE MIB è composta da Interpump Group, Banca Generali
, Pirelli
e Avio
, secondo quanto comunicato dal FTSE Russell, il gestore dell'indice. Le modifiche diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 dicembre 2025 (vale a dire da lunedì 22 dicembre 2025).
Nel FTSE Italia Mid Cap Index
entrano Fiera Milano
e Interpump Group
, escono Dovalue
e Fincantieri.
Nel FTSE Italia Small Cap Index
entrano Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
e Dovalue, esce Fiera Milano.
Nel FTSE Italia All-Share Index
entra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
Nel FTSE Italia Star Index
entra Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
Nel FTSE Italia PIR PMI Index
entrano Gas Plus
, Interpump Group e Seco, escono Banca Sistema
, Biesse
e Fincantieri. Nel FTSE Italia PIR PMI All Index
entrano Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, ETS Engineering and Technical Services
, Interpump Group, Markbass
e Piu Medical
. Esce Fincantieri.