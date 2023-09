Intesa Sanpaolo, al via programma di buyback dal prossimo 11 settembre

Intesa Sanpaolo

il colosso creditizio

(Teleborsa) -ha reso noto cheordinarie che si. L’acquisto è a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e consulenti finanziari del Gruppo in relazione principalmente al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo basato su azioni relativo all’esercizio 2022. Tale acquisto viene effettuato nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 28 aprile 2023.Tale informativa viene resa da Intesa Sanpaolo anche per conto delle società controllate che hanno deliberato l’avvio delle iniziative in oggetto a valere su azioni ordinarie della Capogruppo.Il numero delle azioni da acquistare sul mercato per soddisfare il fabbisogno complessivo dei sistemi di incentivazione e/o in applicazione di Severance per il Gruppo è pari a 32.000.000, corrispondente ad una percentuale del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari allo 0,18% nel rispetto della delibera dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 28 aprile 2023, che ha autorizzato l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Banca, sia per la Capogruppo sia per le società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate, fino ad un numero massimo pari a 33.882.090, corrispondente ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari allo 0,18%.Intanto, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 2,382 euro, con un calo dello 0,42%.