Prysmian, Terna assegna contratto da 630 milioni per Adriatic Link

Prysmian

Terna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata undi euro assegnato da, il gestore italiano della rete di trasmissione dell'elettricità in alta e altissima tensione (TSO). Ilinclude la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un'interconnessione sottomarina ad alta tensione in corrente continua (HVDC), che contribuirà alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano, rafforzando quindi il ruolo del Paese come hub energetico del Mediterraneo.La linea in cavo costituita da due poli ad alta tensione avrà una capacità di trasmissione fino a 1.000 MW. Il percorso, che attraverserà circa 250 km in totale, prevede. La conclusione delle attività di posa dei cavi avverrà entro la prima metà del 2028."Questo progettotra Terna e Prysmian, essendo l'ultimo di una serie di progetti cui stiamo lavorando con il TSO italiano - ha affermato, EVP Projects BU - Siamo fieri di avere l'opportunità di svolgere il nostro ruolo nello sviluppo di un'infrastruttura così strategica per il nostro Paese, mettendo a disposizione la migliore tecnologia Made in Italy in cavo sottomarino".Con questo progetto, l'di Prysmian ad oggi supera i 10 miliardi di euro, includendo i progetti per i quali il gruppo è stato selezionato come preferred bidder.