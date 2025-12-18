Milano 17:35
Terna sottoscrive con Unicredit una linea di credito ESG-linked per 300 milioni di euro

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto con Unicredit un Credit Facility Agreement ESG-linked per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata complessiva di 5 anni, con un tasso d’interesse legato anche all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).

"Tale linea di credito consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il costante impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder", si legge in una nota.
